Gaeco prende três PMs por tráfico de drogas em SP Um sargento e dois soldados da Polícia Militar, além de dois homens, foram presos em Taquaritinga, no interior de São Paulo, sob a acusação de envolvimento com o tráfico de drogas. Investigação do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), que contou com escutas telefônicas, apontou que eles atuavam em parceria com um traficante da cidade.