Garota que recebeu bombom envenenado deixa hospital A adolescente de 14 anos que recebeu uma caixa de brigadeiros envenenados, provavelmente por substância usada para matar ratos, recebeu alta do Hospital de Clínicas (HC), em Curitiba, no fim da tarde de segunda-feira (19). Apesar de ter tido duas paradas cardíacas, a menina não ficou com sequelas. Dos quatro adolescentes que comeram os bombons, apenas uma, de 16 anos, permanece em observação na Unidade de Terapia Intensiva do HC.