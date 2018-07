Garoto de 16 anos fazia assaltos disfarçado de idoso

Um garoto de 16 anos foi detido e condenado a cinco anos de prisão na Grã-Bretanha por ter cometido assaltos a joalherias usando disfarces de "velho" e dreadlocks.

Miles Alura, de 16 anos, roubou 50 mil libras (cerca de R$ 163 mil) de uma joalheria em Kent, no interior da Inglaterra, usando seu ousado disfarce.

Já em Mayfair, bairro de classe média alta de Londres, Alura roubou joias no valor de 100 mil libras (cerca de R$ 326 mil), usando dreadlocks falsos.

A polícia encontrou as impressões digitais de Alura e de outro garoto de 16 anos em seu dever de casa de história, esquecido pela dupla no local do crime.

No primeiro assalto, em Kent, ele usou próteses faciais, maquiagem e uma peruca para parecer mais velho.

Na investida, sacou duas armas e ameaçou os funcionários da joalheria, antes de amarrá-los junto com um cachorro, usando algemas e uma coleira canina.

O segundo jovem recebeu sentença de três anos de prisão e um terceiro, de 15 anos, deverá ficar preso por ao menos um ano.

Para a policial Vicky Bailey, as ações são chocantes.

"Esses foram assaltos armados violentos nos quais pessoas inocentes foram aterrorizadas e temeram por suas vidas. É ainda mais chocante saber que esse nível de foi perpetrada por três alunos que chegaram ao ponto de pesquisar, planejar e tentarem sair livres com os crimes, algo que pode ser demonstrado com o disfarce sofisticado de Alura", disse.