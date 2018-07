Geisy presta depoimento na Delegacia da Mulher em SP

Em 22 de outubro, a aluna do curso de Turismo foi xingada de prostituta e ameaçada de estupro por colegas. Ela teve de ser retirada do local pela polícia. O caso ganhou destaque na imprensa nacional e internacional. Organizações não-governamentais (ONGs), movimentos sociais e sindicais criticaram a posição da universidade. No último dia 18, a colega de sala de Geisy, a estudante Paola Cristina Fernandes, prestou depoimento na DDM.