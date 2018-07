Glencore oferece fim de exclusividade de zinco com Nyrstar A trader Glencore ofereceu-se para encerrar um acordo de exclusividade para vendas de zinco com a maior produtora do mundo, a Nyrstar, em uma tentativa de ganhar aprovação da União Europeia para assumir o controle da mineradora Xstrata em sua proposta de 33 bilhões de dólares, disse uma pessoa com conhecimento do assunto nesta quarta-feira.