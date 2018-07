Google construirá novo escritório em Londres

O Google comprou um terreno no projeto de Kings Cross Central, um dos maiores programas de revitalização da cidade, onde vai construir um escritório de 1 milhão de metros quadrados, disseram os desenvolvedores de propriedade por trás do projeto nesta quinta-feira, sem divulgar o valor da compra.

Uma fonte diferente com conhecimento do acordo disse que o Google está investindo 650 milhões de libras para comprar e desenvolver o local. O escritório valerá até 1 bilhão de libras quando for concluído em 2016, disse uma outra fonte.

"É um grande investimento do Google, estamos nos comprometendo ainda mais com o Reino Unido -- onde computação e a web foram inventados. São boas notícias para o Google, para Londres e para o Reino Unido", disse o vice-presidente do Google para o norte e centro da Europa, Matt Brittin, em comunicado.

O Google vai abandonar os atuais escritórios nos distritos de Victoria e Holborn na capital britânica em 2016, quando acabar a construção. A construção terá início no fim de 2013 e o prédio terá entre 7 e 11 andares de altura.

Kings Cross Central, que repousa sobre um ex-quintal de grãos, carvão e peixe no norte da cidade, vai conter casas, escritórios e lojas. O projeto está sendo construído pela King Cross Central Limited Partnership, que inclui a desenvolvedora Argent Group.

(Reportagem de Brenda Goh e Tom Bill)