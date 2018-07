Governo inclui emergência no treinamento médico O governo federal republicou nesta quarta-feira, 10, no Diário Oficial da União trecho da Medida Provisória do Programa Mais Médicos que dispõe sobre o treinamento do estudante de medicina durante dois anos no Sistema Único de Saúde (SUS). O novo texto amplia as atividades que o estudante desempenhará nesse período. Além de serviços de atenção básica, já previstos na redação anterior, o estudante também atuará nas ações de urgência e emergência do SUS.