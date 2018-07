Governo propõe reajuste de 15,8% a funcionário público de gestão

Segundo informações da Agência Brasil, o reajuste proposto pelo governo é o mesmo oferecido na sexta-feira a 18 setores do serviço público federal e também apresentada a peritos e delegados da Polícia Federal.

As categorias de gestão, que incluem funcionários da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), vão analisar a proposta do governo em assembleias durante a próxima semana, devendo se reunir novamente com o governo no próximo sábado, informou a agência.

O presidente da Associação Nacional de Carreiras de Planejamento e Orçamento (Assecor), Eduardo Rodrigues, afirmou à agência que a proposta é "altamente decepcionante", porque implica perda salarial de 23 por cento desde 2008.

"Com essa proposta, ficaremos mais três anos sem possibilidade de negociação, e ela não trata de várias questões relevantes, como a reestruturação de algumas carreiras, eliminação de distorções e atualização de benefícios", afirmou Rodrigues à agência. A entidade representa analistas e técnicos do Ministério do Planejamento.

Nesta semana, fontes afirmaram à Reuters que o governo estima que pode conceder reajustes salariais entre 14 bilhões e 22 bilhões de reais, dependendo de quantos recursos serão consumidos pelas medidas de estímulo à economia que deverão ser anunciadas até setembro .

Segundo a agência, a categoria dos advogados da União poderá decretar greve a partir da próxima semana se considerar a proposta de reajuste do governo insatisfatória.