Ele anunciou ainda a redução do IPI sobre móveis de 5 por cento para zero. O tributo que incide sobre luminárias e lustres também caiu, de 15 para 5 por cento. Já para laminados houve redução de 15 por cento para zero na alíquota do imposto. A renúncia fiscal, segundo Mantega, é de 489 milhões de reais para o governo federal.

(Reportagem de Frederico Rosas; Texto de Tiago Pariz)