Governo quer acabar com acúmulo de PIS/Cofins no café, soja e açúcar O governo federal estuda medidas para acabar com o acúmulo do crédito presumido do PIS/Cofins nas cadeias do café, da soja e do açúcar, para garantir a redução dos preços dos produtos da cesta básica, informou o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, nesta sexta-feira.