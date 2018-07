Grã-Bretanha diz que Putin age como 'tirano' em relação à Ucrânia A Grã-Bretanha acusou o presidente russo, Vladimir Putin, no domingo, de agir como um "tirano" em relação à Ucrânia, mas disse que as forças de Kiev não poderiam derrotar o exército da Rússia no campo de batalha e que apenas uma solução política pode acabar com o derramamento de sangue.