Grife infantil abre a 14ª edição do Fashion Rio A grife infantil Lilica Ripilica abriu a 14ª edição do Fashion Rio com a coleção de inverno Meu conto preferido, inspirada no conto Um Apólogo, de Machado de Assis, numa homenagem ao centenário de morte do escritor. Estampas de miniflores, patchwork e xadrez e muitos apliques - botões, agulhas, alfinetes - remetem às bonecas de pano e ao universo lúdico do conto. Para entrar na passarela, as pequenas modelos tiveram que "atravessar" um livro - a cada página virada um novo cenário, como uma sala de costura e biblioteca. Para aquecer as meninas no próximo inverno, a Lilica fez vestidos, blazers, bermudões, casacos longos em veludo cotelê, tricoline, lã, jeans, sarja e moletom felpuda. Algumas peças ganharam o brilho de cristais Swarovski, como uma camisa xadrez, que recebeu aplique nas mangas, e saia em veludo, com a barra em cristais. As modelos usaram peças sobrepostas e acessórios de causar inveja às mães - como sapatilhas, bolsas, e charmosas boinas. Na fila A, muitos famosos, que acompanharam a apresentação dos filhos. A modelo mais aplaudida foi a pequena Alice, de 5 anos, filha do ator Danton Melo, que atravessou a passarela séria, bem compenetrada, e acabou emocionando o pai. A irmã mais velha, Luisa, de 7 anos, havia acabado de desistir de desfilar. "Nós conversamos antes e eu disse que era para ser uma grande brincadeira. Elas só deveriam entrar se estivessem à vontade. Luisa entende mais e preferiu não desfilar sozinha. Entrou na última volta, quando todas as crianças se apresentam juntas e aí pareceu animada", contou Melo. Também desfilaram hoje as grifes Sta Ephigenia e Walter Rodrigues. Amanhã, apresentam-se Redley, na Floresta da Tijuca, Giulia Borges e Homem de Barro, Coven, Mara Mac, Melk Z-da, Alessa e TNG.