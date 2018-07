Gripe: 4 embarcam com máscara e 20 desistem de voo A presença de quatro passageiros usando máscaras e com suspeita de gripe suína fez um grupo de 20 pessoas desistir de embarcar no voo JJ 3152, da TAM, do Rio de Janeiro para Salvador, na tarde de ontem. Os quatro haviam chegado de Buenos Aires no voo JJ 8001, da mesma companhia. Apesar de a TAM ter apresentado laudo médico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizando a família a seguir na conexão para Salvador, com a recomendação do uso de máscaras, a reação na fila do check-in foi imediata. "Optamos por não embarcar, já que estávamos com crianças, com gestante, e a gente não ia se colocar nesse risco de jeito nenhum", declarou a enfermeira Jadilene Soares no Aeroporto Internacional Tom Jobim.