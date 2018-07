Gripe: após SP e MG, RS tem aula suspensa em escola

A direção da escola pediu que as famílias mantenham suas crianças e adolescentes em casa e comuniquem qualquer alteração da saúde deles que possa estar relacionada com a doença. Embora os sete casos da gripe A (H1N1) registrados até agora no Rio Grande do Sul tenham ocorrido com pessoas que viajaram para o exterior, o secretário estadual da Saúde, Osmar Terra, admitiu que há risco real de uma epidemia da doença no Estado.

A vulnerabilidade decorre sobretudo de dois motivos. Um é a proximidade da Argentina, onde a doença vem se alastrando. O outro é a queda da temperatura no inverno, que reduz as defesas pessoais e também força a população a conviver em ambientes fechados, nos quais a propagação do vírus fica facilitada.