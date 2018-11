Gripe H1N1 infecta 13 mil pessoas em 46 países--OMS

Em seu último registro, que tende a ser defasado em relação aos boletins nacionais mas que é considerado o mais seguro, a agência das Nações Unidas disse que seus laboratórios confirmaram 12.954 infecções do novo vírus, que já matou 92 pessoas.

O México é o país mais gravemente atingido pelo surto da gripe, que causou 80 mortes lá. As outras mortes aconteceram nos Estados Unidos, onde 10 pessoas morreram, e na Costa Rica e no Canadá, que informaram uma morte casa.

A OMS disse que o vírus transportado pelo ar foi detectado em todas as regiões do mundo, com exceção da África. Os países com mais casos confirmados fora da América do Norte até agora são o Japão, a Grã-Bretanha e a Espanha.

Há um caso confirmado em Taiwan, que não é membro da OMS.

(Reportagem de Laura MacInnis)