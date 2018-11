Gripe suína: primeiro infectado no RJ deixa hospital O primeiro paciente a ser internado no Rio com a nova gripe Influenza A (H1N1), a gripe suína, contraída em Cancún, no México, teve alta na manhã de hoje, segundo informações do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Governador, no subúrbio do Rio, onde estava internado havia cerca de 10 dias.