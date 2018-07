Grupo ameaça fazer mais ataques depois de ação na Argélia, diz serviço

Em um comunicado nesta segunda-feira, o grupo ligado à Al Qaeda afirmou que os sequestradores ofereceram uma saída negociada para a libertação dos reféns no complexo de exploração de gás na Argélia, mas autoridades do país usaram a força militar, informou o SITE.

O comunicado foi publicado pela agência de notícias Nouakchott, com sede na Mauritânia, segundo o SITE, que rastreia comunicados de militantes.

A Brigada Mulathameen informou que tentaria novos ataques como o do complexo de gás se não for interrompido o envolvimento militar ocidental no norte do Mali, região chamada de Azawad pelos militantes, onde forças militares francesas estão em combate para colocar fim ao controle de grupos islamitas.

"Nós prometemos a todos os países que participaram na cruzada contra a região de Azawad que nós vamos realizar mais operações se não reverterem a sua decisão", disse o comunicado.

O número de mortos na ação com reféns na Argélia, que durou quatro dias, chegou a quase 60.

(Reportagem de William Maclean)