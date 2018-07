Grupo argentino adquire fatia de Eike Batista na SIX Semicondutores O grupo argentino Corporación América anunciou nesta segunda-feira ter adquirido a fatia de 33,25 por cento detida pelo grupo EBX, do empresário Eike Batista, na Six Semicondutores, cuja fábrica está em fase final de construção no município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.