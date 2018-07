Grupo faz arrastão em avenida em obras no Rio Pelo menos cinco pessoas foram vítimas de um arrastão, na manhã de hoje, na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, no Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, quatro pessoas que chegaram em um veículo Sentra, por volta das 7h30, pararam o carro na via e começaram a roubar pertences dos motoristas que estavam na Avenida Menezes Cortes, onde está sendo feita uma obra.