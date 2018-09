Gueixa ensina 'segredos da profissão' a americanos

Uma autêntica gueixa japonesa surpreendeu os turistas nas ruas de Nova York. Komomo - que significa "pequeno pêssego" em japonês - lançou nos Estados Unidos o livro A Gueisha's Journey e diz que foi ensinar aos americanos a arte de sua profissão. O livro documenta, com texto e fotografias, a transformação de Komomo em gueixa, desde os 15 anos de idade. Todas as imagens da publicação foram feitas por Noyuki Ogino, o primeiro fotógrafo a ter acesso irrestrito ao mundo das gueixas. Komomo cresceu fora do Japão e percebeu que tinha dificuldades de explicar a própria cultura para outras pessoas. Foi então que decidiu ir morar em Kyoto e se tornar uma aprendiz de gueixa. A profissão existe há séculos no Japão, mas está se tornando cada vez mais rara. O trabalho das gueixas é entreter os homens com sua beleza e talento para canto e dança tradicionais, além de distrai-los em festas com conversas inteligentes e agradáveis. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.