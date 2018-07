Guilherme Conte Taís Toti CINEMA Ramon Vitral MÚSICA BALADAS Peter Jackson deu novo sentido aos filmes em terceira dimensão em O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (foto). Como você já deve ter lido por aí, inclusive na edição passada do Divirta-se, a nova incursão do diretor à Terra Média foi filmada com o dobro de quadros por segundo de uma produção normal. O aumento da nitidez das imagens é a consequência mais explícita dos 48 quadros por segundo. A problemática e manchada transição de cenas em 3D deixa de existir. Diretor de fotografia de 'O Hobbit' e da trilogia 'O Senhor dos Anéis', Andrew Lesnie pôde tornar ainda mais real a flora e a fauna concebidas por J.R.R. Tolkien. É como assistir a um documentário em alta definição do canal National Geographic, mas ao invés de índios da Amazônia e animais das savanas da África, o tema é a aventura do hobbit Bilbo Bolseiro na companhia de 13 anões. Pág. 50