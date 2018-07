Guindaste de mais de 60 metros pega foto e despenca em Sydney

Um guindaste de mais de 60 metros pegou fogo e despencou em Sydney, na Austrália, nesta terça-feira.

O funcionário que operava o equipamento conseguiu escapar do incêndio, antes de o braço do guindaste cair em cima do telhado de um prédio vizinho.

O acidente aconteceu na Universidade de Tecnologia de Sydney e mais de 200 pessoas que estavam na área foram retiradas às pressas.

O fogo começou na sala de controle do guindaste e causou uma coluna de fumaça, que podia ser vista diversas partes da cidade australiana.