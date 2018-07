Haddad veta lei sobre regra para instalação de heliponto O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), vetou, na quinta-feira, 25, parte da lei que flexibilizava regras para instalação de helipontos. As regras foram aprovadas na Câmara Municipal no fim do mês passado. Haddad é contra a anistia para 62 pontos de pousos, atualmente irregulares e cujas licenças se esgotaram em 2009.