Hamilton dita o ritmo na Malásia e Massa vai mal

Numa gloriosa manhã de sol ao sul de Kuala Lumpur, o piloto britânico, da McLaren, marcou o melhor tempo (1min38s021), ficando mais de meio segundo à frente dos competidores.

A chuva forte prevista para a tarde não caiu, e Hamilton continuou dominando na segunda sessão, com um tempo ligeiramente inferior. A Mercedes mostrou que pode lutar pela pole position, enquanto Red Bull e Ferrari tiveram problemas.

"O carro está bastante bom. Fizemos algumas mudanças de configuração com as quais estou bem mais contente, e agora estou só focando no ritmo em longo prazo", disse Hamilton a jornalistas. "Não dei muitas voltas, mas está definitivamente funcionando."

O campeão Sebastian Vettel, da Red Bull, foi o segundo colocado pela manhã (1min38s535). Em seguida vieram os dois pilotos da Mercedes, Nico Rosberg e Michael Schumacher, separados por apenas 0s13.

Mas Vettel se queixou pelo rádio que o carro está difícil de controlar. À tarde, ele penou com o calor e fez apenas o décimo melhor tempo, mais de um segundo atrás de Hamilton.

Jenson Button, colega de Hamilton na McLaren, teve um vazamento de óleo e deu apenas 15 voltas pela manhã, ficando em nono. À tarde, se recuperou e marcou o terceiro melhor tempo.

Romain Grosjean mostrou que seu terceiro lugar na Austrália não foi mera sorte. Depois de superar problemas na asa traseira da sua Lotus, ele ficou em quinto pela manhã.

À tarde, Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, repetiu o feito de Grosjean e conseguiu ficar à frente da Ferrari de Fernando Alonso, que melhorou consideravelmente ao longo do dia; depois de marcar apenas o 15º tempo pela manhã, ele pulou para sexto à tarde.

Felipe Massa teve ainda mais dificuldades com a Ferrari, apesar de estar usando um novo chassis. Ele ficou em 13º de manhã e caiu três posições à tarde.

"Precisamos nos concentrar em marcar pontos, o máximo de pontos possível", disse Massa. "Quantos? Vamos ver como o carro vai amanhã (sábado) no classificatório e na corrida também. Não temos um carro muito competitivo, mas espero poder brigar por alguns pontos."