Hamilton dribla a chuva para estabelecer ritmo de treino

Depois que a chuva forçou os pilotos a voltarem aos boxes para trocar os pneus no início da sessão, o britânico Hamilton surgiu entre pancadas d'água para superar Button e marcar o tempo de 1min25s801.

Button, atrás por três décimos de segundo, tentou disputar de novo com seu compatriota, mas os tempos se mantiveram para o restante da sessão enquanto as equipes brigavam com a troca de pneus em meio a sucessivas pancadas de chuva.

"Não saí quando estava molhado", disse Hamilton a repórteres.

"(Nós) ainda temos que fazer algumas mudanças ao entrar no P3 (terceira sessão livre de treino) mas boas corridas, boa sensação de ambos os carros."

Correndo em casa, o australiano Mark Webber, da Red Bull, fez o terceiro melhor tempo, seguido pelo heptacampeão Michael Schumacher, da Mercedes, e Vitaly Petrov, da Renault.

Rubens Barrichello foi o melhor brasileiro na segunda sessão de treinos com o nono melhor tempo. Felipe Massa, da Ferrari, fez a 17a melhor volta, enquanto seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, fez a 15a.

Lucas di Grassi, da Virgin, e Bruno Senna, da Hispania, não marcarm tempo.

(Por Ian Ransom)