Helicóptero cai no RJ e deixa duas pessoas mortas

Um acidente, na manhã desta quarta-feira, 21, com um helicóptero, no Rio de Janeiro, deixou duas pessoas mortas. O acidente ocorreu na Serra da Grota Funda, na zona oeste do Rio, pouco depois das 8h30.

A aeronave caiu após ter se chocado contra árvores da região. O Corpo de Bombeiros trabalha no local para a retirada das vítimas de dentro da aeronave. Ainda não foi informada a identidade das vítimas. Também segundo o Corpo de Bombeiros, havia muita neblina na região no momento da queda.

Uma das hipóteses para a queda é a de que o excesso de neblina possa ter dificultado a visibilidade do piloto.