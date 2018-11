Homem acusado de abusar de afilhada é preso no Rio Nilton de Oliveira Porto, de 51 anos, foi preso hoje no Rio de Janeiro, acusado de violentar sexualmente sua afilhada de 9 anos de idade. Segundo os agentes Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), ele seduzia a vítima por meio do serviço de mensagens instantâneas MSN.