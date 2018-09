Homem baleado atropela dois adolescentes em São Paulo

Baleado, Eduardo Souza Melo, de 35 anos, atropelou com um Palio cinza dois adolescentes no início da tarde desta quarta-feira, 21, na Rua Francisco Soares, Parque Regina, zona sul de São Paulo. Após o acidente, o homem chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital Campo Limpo. Os menores foram atendidos no pronto-socorro M'Boi Mirim. A menina, de 14 anos, teve alta no fim da tarde. O garoto, de 12 anos, continuava em observação nesta noite, contudo passava bem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Melo foi alvejado por três tiros quando passava pela rua. Ferido no tórax, abdome e braço esquerdo, ele perdeu o controle do carro e atingiu as vítimas, que saíam da escola. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, o motorista já havia sido levado para o hospital. Nenhum suspeito de efetuar os disparos foi identificado. O caso foi registrado no 37º Distrito Policial, do Campo Limpo, e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).