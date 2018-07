Homem morre após ataque de fúria no Axé Brasil Um homem morreu na madrugada de hoje, após ter um ataque de fúria no Axé Brasil, evento de música baiana realizado no Mega Space, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vinícius Geraldo Guerra, de 26 anos, destruiu parte da estrutura do local e morreu a caminho do posto médico, mas a causa da morte ainda vai ser analisada pelo Instituto Médico-Legal (IML) da capital, para onde o corpo foi encaminhado.