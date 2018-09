Homem rouba carro de PM e é preso em Sorocaba-SP

De acordo com a PM, enquanto a Operação Desmanche estava em andamento, com participação das polícias civil e militar, um dos funcionários da quadrilha que era investigada roubou o carro de um PM que estava estacionado.

Uma viatura da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) identificou o veículo em movimento e pediu apoio. O suspeito foi então detido. Ele trabalhava no desmanche que funcionava no bairro Jardim Guadalajara.

Para roubar o veículo, o criminoso usou uma ferramenta conhecida como módulo de ignição, que retira o miolo em que a chave é colocada para dar partida no carro, e o troca pela do ladrão. Segundo a PM, hoje é comum os bandidos utilizarem deste artifício. O detido possuía uma passagem na polícia por formação de quadrilha.