Honda Brasil divulga modelos que terão recall em airbag Após anunciar na semana passada um recall mundial de 1,13 milhão de veículos no mundo, por problemas no sistema de airbag, a montadora japonesa Honda informou nesta terça-feira, por meio de nota divulgada pela Honda Automóveis do Brasil Ltda, que os proprietários de 23.352 veículos modelos Civic e CR-V terão de comparecer à rede de concessionárias da marca, a partir do dia 22, para efetuar a substituição do insuflador do airbag do lado do passageiro.