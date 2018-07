Hypermarcas exerce opção de compra da marca Vitasay, de polivitamínicos

A operação precisa do aval da autarquia, que ainda não analisou a operação. Dentre os produtos com a marca Vitasay, antes detida pela Premium, do Grupo Morizono, estão polivitamínicos e poliminerais que vinham sendo comercializados pela Hypermarcas há sete anos, sob contrato de exclusividade.

Os termos financeiros do negócio não foram revelados. Procurada pela Reuters, a Hypermarcas se limitou a dizer que desde a aquisição da DM Indústria Farmacêutica, em 2007, a Hypermarcas é a licenciadora da marca Vitasay.

"O contrato de licenciamento previa uma opção de compra e uma opção de venda. Por esse instrumento foi agora formalizada a aquisição da marca", disse.

Com a compra da DM, a Hypermarcas ingressou no mercado de remédios que dispensam prescrição médica, também ampliando seu portfólio em beleza e higiene pessoal, passando a contar com marcas populares como Doril, Benegrip, Gelol e Monange.

Ao Cade, as partes informaram que a Hypermarcas já era responsável pela fabricação, estratégia competitiva e venda dos medicamentos com a marca Vitasay.

"Esta operação apenas consolida essa situação, por meio da transferência definitiva de todos os direitos relativos às marcas Vitasay para a Hypermarcas", acrescentaram.

(Por Marcela Ayres)