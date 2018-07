IBGE: 43% acima dos 14 veem TV mais de 3h por dia

O critério da OMS para classificação de pessoa "ativa no lazer" leva em consideração se o indivíduo pratica futebol, basquete, ginástica aeróbica, corrida ou tênis durante pelo menos três dias por semana, com duração diária de 20 minutos ou mais; ou caminhada ou outra modalidade durante pelo menos 5 dias por semana, com duração diária de, no mínimo, 30 minutos.

O levantamento também revela que o número de pessoas que já procuraram um dentista aumentou no País entre 1998, quando chegava a 81,2% da população, e 2008, ano em que registrou 88,5%, ou 165,5 milhões de pessoas. Segundo a PNAD, "cabe destacar que, entre os 11,7% da população que nunca consultou um dentista, 47,9% tinham de 0 a 4 anos de idade, ou seja, 77,9% das crianças desta faixa etária nunca visitaram um dentista".

A pesquisa mostra também que, em 2008, embora 88,3% da população já tivesse procurado um dentista, apenas 40% tinham feito isso há menos de um ano da data da entrevista. Além disso, enquanto 98% das pessoas com rendimento mensal domiciliar per capita acima de cinco salários mínimos já tinham ido ao dentista, o porcentual foi de 71,3% para aqueles com rendimento de até um quarto do salário mínimo.