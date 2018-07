IBGE: população com plano de saúde sobe para 26,3% A parcela da população brasileira que tem plano de saúde aumentou entre 1998 e 2008, passando de 24,5% para 26,3% no período, segundo mostra o suplemento do setor da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em convênio com o Ministério da Saúde e divulgado hoje. Em 2008, havia 49,1 milhões de pessoas com plano no País.