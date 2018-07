IGP-M registra queda de 0,03% em novembro--FGV

Pesquisa da Reuters com 27 economistas mostrava expectativa de um recuo de 0,08 por cento em novembro. As contas variaram de queda de 0,16 por cento a alta de 0,15 por cento..

Em 12 meses, o IGP-M avançou 6,96 por cento e a taxa acumulada no ano é de 7,09 por cento, de acordo com a FGV.

O indicador já havia iniciado a tendência de queda na primeira prévia do mês, mantendo o ritmo na segunda, influenciado pela deflação dos preços no atacado, movimento que voltou a se repetir.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral, teve queda de 0,19 por cento em novembro, ante recuo de 0,20 por cento no mês anterior. Os destaques ficaram para a queda de 35,79 por cento do tomate e o recuo de 4,68 por cento do café em grão.

Em relação à origem dos produtos, a queda do IPA foi puxada pelos produtos agropecuários, com recuo de 0,41 por cento, enquanto os produtos industriais caíram 0,10 por cento.

Entre os estágios de produção, os preços dos Bens Finais registraram queda de 0,50 por cento, ante alta de 0,07 por cento anteriormente. No segmento Bens Intermediários, houve desaceleração para 0,25 por cento, ante alta de 0,41 por cento em outubro.

Já o índice de Matérias-Primas Brutas apresentou variação negativa de 0,41 por cento, contra queda de 1,24 por cento no mês anterior.

VAREJO

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor, com peso de 30 por cento no índice geral, desacelerou a alta para 0,33 por cento, contra 0,58 por cento visto anteriormente. O movimento foi puxado pelo do grupo Alimentação, que reduziu a alta de 1,08 por cento para 0,08 por cento em novembro.

Nesta classe de despesa, destacou-se o comportamento de carnes bovinas (3,05 para -1,06 por cento), hortaliças e legumes (-6,34 para -11,98 por cento) e arroz e feijão (6,36 para 1,91 por cento).

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou elevação de 0,23 por cento, desacelerando ante alta de 0,24 por cento em outubro. Dentro do INCC, que responde por 10 por cento do IGP, o grupo mão de obra teve alta de 0,24 por cento, enquanto os preços de materiais, equipamentos e serviços subiram 0,22 por cento.

Além de medir a evolução do nível de preços, o IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel.

O IGP-M calcula as variações de preços no período entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.

Na pesquisa Focus do Banco Central desta semana, analistas reduziram pela segunda semana seguida suas perspectivas para a inflação neste ano, projetando que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrará 2012 a 5,43 por cento.

Para 2013, a perspectiva foi ligeiramente elevada e agora prevê inflação de 5,40 por cento.

Na semana passada, o IPCA-15, uma prévia da inflação oficial, mostrou desaceleração em novembro a 0,54 por cento, ante 0,65 por cento em outubro.

(Por Camila Moreira)