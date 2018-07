Imagens feitas por menino de 12 anos rendem distinção de sociedade de fotógrafos

Jovem fotógrafo

Um menino de 12 anos recebeu uma distinção da Royal Photographic Society (RPS), a sociedade mais antiga do mundo dedicada à fotografia, por imagens que ele capturou durante as férias da família na África do Sul.

O jovem Sam Kaye, da cidade de Radlett, no condado de Hertfordshire, no leste da Inglaterra, foi premiado pela entidade que congrega 10.500 fotógrafos em todo o mundo.

Sam tira fotos desde os seis anos de idade e quer ser fotógrafo profissional quando crescer.

As fotos foram premiadas após terem sido submetidas anonimamente à entidade. A Royal Photographic Society, fundada em 1853, seleciona e premia com distinções algumas das melhores imagens recebidas.

O jovem poderá assinar agora seus trabalhos e correspondências com a sigla LRPS - que indica distinção da organização. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.