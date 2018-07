Imigrantes tem duas faixas liberadas após acidente Duas faixas de rolamento da Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 16 do sentido São Paulo, foram liberadas por volta das 9 horas de hoje, 16, após o trecho ficar totalmente bloqueado por conta de um acidente, ocorrido na madrugada. Segundo a concessionária Ecovias, empresa que administra a via, um comboio foi formado para levar os motoristas através do local do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 2h30, uma caminhão-tanque transportando um cilindro com ácido clorídrico bateu contra a traseira de uma carreta. O caminhão pegou fogo, mas o tanque não foi atingido pelas chamas. O caminhão-tanque permanecia no local na manhã desta sexta-feira. O congestionamento no período era de quatro quilômetros, localizado entre os kms 16 e 20 da Imigrantes. Devido ao bloqueio total da rodovia, havia lentidão de 12 quilômetros na Rodovia Anchieta, entre os kms 22 e 10, segundo a Ecovias.