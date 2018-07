Importadores falam em ''violação'' A Associação Brasileira de Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva) encarou como "violação mercadológica" do comércio de importados a prorrogação do IPI reduzido para os carros flex. Das 17 associadas da Abeiva , 13 têm carros equipados com motor até 2.0 a gasolina e 4 operam no País com veículos com motor 1.0 a gasolina.