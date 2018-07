Incêndio atinge cobertura de prédio no centro do Rio Um incêndio atingiu o último andar de um prédio comercial na Travessa do Ouvidor, no Centro do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 16. Bombeiros do Quartel Central precisaram subir em edifícios vizinhos para debelar as chamas. Não há informação de feridos. A fumaça do incêndio podia ser vista de diversos pontos do centro da cidade.