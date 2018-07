Um incêndio atinge desde a madrugada desta sexta, 2, um depósito de pneus no Parque Jandaia, em Carapicuíba, município da Grande São Paulo. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, além das viaturas locais, foram enviadas outras das cidades de Osasco, Barueri e da capital paulista para auxiliar no combate ao fogo. Não há notícias de vítimas.