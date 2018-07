Incêndio atinge hotel no ABC paulista Um incêndio atingiu nesta segunda-feira, pouco antes das 18 horas, o Hotel Park Plaza, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Por volta das 18h45, de acordo com o Corpo de Bombeiros, vinte viaturas se encontravam no local e mais de 70 homens estavam empenhados no combate ao fogo, que, segundo a corporação, estava sendo controlado. Os bombeiros informaram às 18h48, via Twitter, que as pessoas já haviam sido retiradas do hotel e que, por enquanto, não havia vítimas feridas. O hotel fica na Avenida Nações Unidas, número 1.501.