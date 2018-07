Incêndio criminoso em ônibus deixa 3 feridos em SP

O inspetor Josué Bentson, da empresa VIP, afirmou que, de acordo com relato de testemunhas, o coletivo havia parado, atendendo a uma solicitação de supostos passageiros, quando alguns de um grupo de cerca de 10 adolescentes invadiram o ônibus e ordenaram que todos os quase 50 ocupantes descessem.

Em seguida, jogaram um produto químico e atearam fogo. "O motorista nosso, infelizmente, ficou preso ao cinto de segurança. Uma usuária, com deficiência física na perna, teve dificuldade de se locomover. O cobrador pulou a catraca, tentou ajudá-la e os três sofreram ferimentos. Infelizmente, o motorista e a deficiente física estão em estado que inspira cuidados.", relatou o inspetor.

Cinco equipes dos bombeiros apagaram as chamas, mas o ônibus ficou completamente destruído. Os feridos foram levados pelos resgates para os prontos-socorros de São Mateus e do Tatuapé. O motorista, Jefferson Alves da Silva, de 31 anos, teve queimaduras de 2º grau no rosto, braços e pernas. André Sales, o cobrador, sofreu ferimentos nas pernas. Já a passageira Luziane Cristina Filger, que se locomove com auxílio de muletas, ficou ferida em um dos braços, nas pernas e em parte do tronco.

Segundo ainda o inspetor, o cobrador foi medicado e liberado para prestar depoimento. Policiais militares chegaram rapidamente ao local do ataque, mas não conseguiram prender nenhum suspeito. Josué afirmou que esse seria já o oitavo coletivo da empresa incendiado na mesma região e que ouviu das pessoas que moram na região que o atentado desta segunda-feira pode ser uma represália à ação da PM contra bandidos locais. A ocorrência foi registrada no plantão do 50º Distrito Policial, do Itaim Paulista, onde será investigada.