Incêndio em edifício de Minneapolis deixa mais de 10 feridos

Moradores do edifício sofreram queimaduras e ferimentos devido a quedas ou saltos para fora das janelas, disse Robert Ball do centro de Serviços Emergenciais do Condado de Hennepin à estação de televisão local Kare.

Nuvens de fumaça que se avolumavam podiam ser vistas enquanto bombeiros lutavam contra o incêndio no início da manhã de Ano Novo em temperaturas abaixo de zero.

A explosão e o incêndio, que afetaram vários apartamentos e um pequeno mercado, começaram por volta das 8h (horário local), de acordo com o jornal Minneapolis Star Tribune.

(Reportagem de Ellen Wulfhorst)