Índice de desmatamento é 'satisfatório', diz Carlos Minc O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, considerou hoje "satisfatório" o índice de desmatamento da Amazônia registrado em junho pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de 870 quilômetros quadrados, o que representou uma redução de 55% sobre junho de 2007 e de 25,9% comparativamente a maio."Não é motivo para comemorar, porque mereceria comemoração se o desmatamento fosse zero, mas é um dado satisfatório", declarou. Ele atribuiu a redução, entre outros fatores, ao recadastramento da cadeia produtiva da pecuária pelo decreto 6321, de 2007, e a restrições de acesso ao crédito de propriedades rurais que desmatam.Minc assinalou que o índice de desmatamento apurado em junho teve maior precisão porque foi realizado com 72% de visibilidade - ou seja, com poucas nuvens. O índice do mês passado levou o ministro do Meio Ambiente a reduzir em três mil quilômetros quadrados sua previsão de desmatamento na Amazônia no período anual que vai de julho de 2007 a agosto próximo - de 15 mil km2 para cerca de 12 mil km2.