Índios protestam na Rio+20 Um grupo de cerca de 400 índios tentou fazer um protesto no Riocentro, onde estão reunidos chefes de Estados para a Rio+20. As duas vias da Avenida Salvador Allende foram parcialmente bloqueadas para impedir o acesso dos indígenas. Cerca de cem homens da Polícia Rodoviária Federal, do Exército e do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio protegeram os acessos ao centro de convenções.