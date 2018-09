Inflação em SP fica em 0,50% em outubro A inflação ao consumidor em São Paulo em outubro acelerou em relação a setembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) subiu 0,50 por cento no mês passado, ante alta de 0,38 por cento em setembro, mostraram dados divulgados nesta terça-feira. Economistas consultados pela Reuters previam uma taxa de 0,47 por cento para o índice em outubro, segundo a mediana de 17 prognósticos, que oscilaram de 0,41 a 0,52 por cento. A alta de 0,76 por cento dos custos com Habitação respondeu por quase metade da variação do IPC da Fipe no mês passado. Em setembro, os preços deste grupo tiveram alta de 0,72 por cento. Os custos com Alimentação também contribuíram para a aceleração do índice. Depois de terem registrado deflação em setembro, os preços do grupo voltaram a subir em outubro, em 0,37 por cento. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos. (Reportagem de Renato Andrade)