Infraero: aeroportos operam com poucos atrasos

Estavam previstos 1.117 voos até as 13 horas de hoje, dos quais 147 foram cancelados. Segundo a Infraero, o índice é considerado normal para o período. O maior número de cancelamentos foi registrado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde estavam previstas 65 decolagens e 25 foram canceladas (38,5%).

Em Teresina (PI), dos 11 voos previstos, quatro foram cancelados, ou seja, 36,4% do total programado. No Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), foram canceladas 21 das 98 partidas previstas (21,4%). Das 86 aeronaves que deveriam partir de Brasília, 14 tiveram seus voos canceladas. As informações são da Agência Brasil.