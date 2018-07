Infraero: 'Apagão' atrasou voos no Salgado Filho

Em nota, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que ocorreram dois problemas em sequência. O primeiro foram oscilações no fornecimento externo de energia, que fizeram o terminal passar a operar com abastecimento de geradores. O segundo ocorreu na entrada da energia auxiliar, quando um disjuntor do segundo andar do prédio falhou, derrubando a carga que iluminaria a área na qual são feitos os procedimentos de embarque.

Os transtornos não foram ainda maiores porque a primeira decolagem estava prevista para as 6 horas e a primeira chegada para as 7h15. Mesmo assim, quatro voos saíram da capital gaúcha com atraso superior a duas horas, 19 com atrasos superiores a uma hora e cinco com atrasos superiores a 30 minutos, até as 11 horas, quando a situação se encaminhava para a normalidade, segundo a Infraero.

Como as operações na pista não foram suspensas, as chegadas foram menos prejudicadas. Quatro voos atrasaram mais de uma hora e nove atrasaram mais de 30 minutos. Nas primeiras cinco horas de atividades do dia estavam previstos 40 decolagens e 24 aterrissagens no aeroporto gaúcho. À tarde, o ritmo dos embarques e desembarques voltou ao normal. As operações com atrasos superiores a 30 minutos caíram para 17 e, mesmo assim, com tempo de espera bem inferior ao da manhã.