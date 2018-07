Infraero: situação está tranquila em grandes aeroportos

O maior porcentual em atrasos é observado no aeroporto de Macapá (AP): dos três voos programadas até às 17h, dois (66,7%) apresentaram atrasos. Na sequência fica o aeroporto de Uberaba (MG), com dois voos (40%) atrasados até às 17h.

Já em cancelamentos, o porcentual maior foi registrado em Santarém (PA), com cinco (45,5%) dos 11 voos programados, seguido pelo aeroporto de Porto Velho (RO), também com cinco (41,7%) cancelamentos de um total de 12 voos programados.

Entre os 41 voos com destinos no exterior, seis (ou 14,6% do total) apresentaram atrasos até às 17h, sendo apenas um na última hora. Os cancelados somaram dois ou 4,9%. O aeroporto do Galeão (RJ) é o que apresenta mais atrasos: dos 19 voos internacionais programados, quatro ou 21,1% do total decolaram fora de seu horário e um foi cancelado.

O levantamento exclui os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, que não são mais administrados pela Infraero.