Ingresso de arquibancada esgota em meia hora Esgotaram-se em 33 minutos todos os 12.300 ingressos de arquibancadas especiais e cadeiras individuais para o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, destinados a compradores da região metropolitana do Rio de Janeiro. Para compradores de outros Estados, ainda há 355 ingressos de cadeiras individuais dos setores 6 e 13 para o desfile de domingo e 85 de cadeiras individuais para o setor 6, para a apresentação de segunda-feira (R$ 110). Também há frisas no setor 4, fila D (R$ 3.000). O responsável pela Central de Vendas e Atendimento da Liga das Escolas de Samba (Liesa), Heron Schneider, disse que os compradores de fora da região metropolitana do Rio de Janeiro devem manter contato periódico com a Central LIESA, já que os bilhetes são recolocados à venda em caso de desistência. Também já estão à venda os ingressos para o Sábado das Campeãs. O telefone para contato é (21) 3035-7676, com horário de atendimento de 9 horas às 17 horas.